Warum die Uhren in Magdeburg (vielleicht) bald anders gehen

Die öffentlichen Werbeuhren in Magdeburg sind in die Jahre gekommen. Die Zeit ist reif für eine Veränderung. Und die ist tatsächlich in Sicht.

Magdeburg - Punkt 12 ist es an der großen Standuhr im Nordabschnitt des Breiten Wegs in der Magdeburger Innenstadt. Allerdings nicht zur tatsächlichen Tageszeit, sondern rund um die Uhr. Die Zeit steht in Magdeburg offenbar still.