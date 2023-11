Auf dem Magdeburger Westfriedhof steht ein ehemaliger Blumenkiosk, der zur Zeit des Neuen Bauens errichtet worden war. Bereits seit 2020 wird er saniert und die Arbeiten dauern weiter an.

Warum ein Bauhaus-Pavillon in Magdeburg zur Dauerbaustelle wird

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Was wird aus dem ehemaligen Blumenkiosk am Haupteingang des Westfriedhofs in Magdeburg? Seit mehreren Jahren wird daran mittlerweile gearbeitet, doch noch immer sind die Fenster mit Planen abgedeckt.