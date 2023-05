Das Magdeburger Elbefest der MWG-Wohnungsgenossenschaft lockte am Sonntag (14. Mai) zahlreiche Besuch zum Petriförder. Ein Höhepunkt war die Ankunft eines Elbefloßes.

Elbefest in Magdeburg

Magdeburg - Es war ein historischer Moment. Unter den Augen zahlreicher Zuschauer hat am Sonntag (14.Mai) ein Elbefloß am Petriförder in Magdeburg angelegt.