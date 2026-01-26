Bei der Gala „Magdeburger des Jahres“ gab es auch in diesem Jahr Anerkennung und Applaus. Aber es gab keine Blumen. Was ist denn da passiert?

Warum es für die Magdeburger des Jahres keine Blumensträuße gab

Magdeburger des Jahres 2025 auf der Bühne im Alten Theater am Jerichower Platz.

Magdeburg. - Wer in Magdeburg öffentlich ausgezeichnet wird, erhält in der Regel Blumen. Doch bei der Volksstimme-Gala für die Magdeburger des Jahres gab es für die Geehrten - über die die Volksstimme-Leser auch abgestimmt hatten - neben einer kleinen Statue gerade einmal eine einzelne Gerbera und ein Dokument. Was hat es damit auf sich?