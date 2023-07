Allein in Magdeburg gibt es Tausende Arbeitslose – aber auch Tausende freie Stellen. Die Agentur für Arbeit nennt mehrere Gründe.

Warum es in Magdeburg trotz 3000 freier Stellen 10.000 Arbeitslose gibt

Zum Beispiel für die Montage von Anlagen werden Fachleute benötigt. Diese qualifizierten Arbeitsplätze sind es vor allem, die nicht besetzt werden können, während Stellen für Helfertätigkeiten in geringerem Maße unbesetzt bleiben.

Magdeburg - Zwar gibt es in Magdeburg mehr als 10.000 Arbeitslose: Mitte Juni waren bei der Agentur für Arbeit 10.354 Betroffene registriert. Auf der anderen Seite gab es aber zum gleichen Zeitpunkt auch 3181 freie Stellen. Und dabei gab es auch eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen ohne Arbeit in jenen Bereichen, in denen auch viele freie Stellen angeboten wurden. Würde man jedem Arbeitslosen eine Stelle zuordnen, würde die Arbeitslosigkeit auf einen Schlag um ein Drittel zurückgehen. Nur: Diese Idee funktioniert nicht.