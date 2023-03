Alexa in der eigenen Wohnung, Gesichtserkennung im Smartphone oder der Textautomat für Klassenarbeiten – an künstlicher Intelligenz kommt kaum jemand mehr vorbei.

David Weigert (links) und Prof.Fabian Behrendt (rechts) arbeiten gemeinsam im AI.Tech-Lab an der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Magdeburg (vs) - Künstliche Intelligenz (KI) durchdringt in großer Geschwindigkeit immer stärker unseren Alltag. Sie ist „eines der großen Schlüsselthemen der nächsten 20 bis 30 Jahre, und das muss natürlich an der Hochschule diskutiert und mitgelebt werden, weil es ganze Industriezweige revolutionieren wird“, sagt Prof. Fabian Behrendt. Er meint, jeder Studierende sollte mehr darüber wissen.