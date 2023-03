Bauen in Magdeburg Warum sich die Rothenseer Feuerwehr um ihr neues Gerätehaus sorgt

Die Freiwillige Feuerwehr in Magdeburg-Rothensee ist räumlich an den Grenzen. Das alte Gerätehaus ist zu klein, ein Neubau soll her. Doch nun gibt es einen weiteren Interessenten für die Fläche.