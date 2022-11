Warum sich Magdeburgs Oberbürgermeisterin auf dem Rad abstrampelt

Hinter dem Universitätsplatz ging es ein Stück entlang der B1 in Magdeburg. Hier im Bild unter anderem Simone Borris in Blau, Magdeburgs ADFC-Vorsitzender Norman Dreimann und ADFC-Vorstandsmitglied Jürgen Canehl.

Magdeburg - Premiere vor dem Opernhaus in Magdeburg: Am 25. November 2022 hat sich Simone Borris erstmals nach ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin mit Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) und weiteren Interessierten getroffen, um auf einer Radtour Fragen des Verkehrs zu ergründen, Anregungen mitzunehmen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Route führte vom Universitätsplatz in den Norden der Stadt bis weit hinein in die Neue Neustadt. Und unterwegs gab es einige kritische Stellen, die zu begutachten waren.