Warum Stadtelternrat Magdeburg Corona-Tests für Geimpfte fordert

Für Ungeimpfte gilt an den Schulen in Magdeburg wie in ganz Sachsen-Anhalt derzeit eine Corona-Testpflicht zwei Mal pro Woche.

Magdeburg - Die hohen Infektionszahlen unter Kindern und Jugendlichen waren auch Thema während der Sitzung des Magdeburger Ausschusses für Bildung, Schule und Sport am 19. Oktober 2021. Seit dem 20. September gilt nämlich in ganz Sachsen-Anhalt, dass Kinder und Jugendliche zwei Mal in der Woche auf eine Covid-19-Infektion getestet werden. Es gilt aber auch: „Von der Testpflicht ausgenommen sind vollständig Geimpfte sowie Genesene“, wie der Veröffentlichung „Schulbetrieb in der Corona-Pandemie“ des sachsen-anhaltischen Bildungsministeriums zu entnehmen ist. Diese Regelung muss aufgehoben werden, forderte der Magdeburger Stadtelternrats während der Ausschusssitzung und nannte Gründe für diesen Vorstoß.