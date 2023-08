Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wer in Magdeburg regelmäßig auch nur kurze Strecken über die Stadtgrenze hinaus oder vereinzelt längere Fahrten mit dem öffentlichen Personennahverkehr absolvieren möchte, ist mit dem Deutschland-Ticket gut bedient. Derzeit kostet der Fahrschein für die unbegrenzte Nutzung von Nahverkehrszügen, Straßenbahnen und Regionalbussen sowie an einigen Stellen auch von Fähren pro Person 49 Euro im Monat. Auch unter jenen, die in Magdeburg studieren und die in für den Nahverkehr erreichbaren Städten und Gemeinden beheimatet sind, ist dies ein attraktives Angebot. Doch viele von ihnen sind verärgert. Denn sie zahlen am Ende für die freie Fahrt im öffentlichen Personen-Nahverkehr mehr als alle anderen – statt der 49 Euro nämlich 57,95 Euro. Wie kommt das?