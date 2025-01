Wigald Boning hat seinen 922. Badetag in Folge in Magdeburg erlebt.

Magdeburg - Bereits seit über zwei Jahren geht Wigald Boning jeden Tag in einem Gewässer baden - egal, wo er gerade ist, und egal, wie kalt die Luft und das Wasser sind. Stand 13. Januar 2025 hat er es mittlerweile auf 927 Badetage in Folge gebracht. Der bekannte Fernsehstar hat darüber sogar schon ein Buch geschrieben, das passenderweise „Herr Boning geht baden“ heißt.

Dieses stellte er vor wenigen Tagen dem Magdeburger Publikum bei einem Auftritt im Theater in der Grünen Zitadelle vor. Und da er ja nun schon einmal in der Elbestadt war, nutzte er seinen Besuch natürlich auch für seinen täglichen Badegang, den 922.

Video vom Barleber See wird bei Instagram geteilt

Aber nicht etwa in der Elbe, in dessen Altarm er schon einmal bei einer früheren Visite mangels Wasser mit dem Bauch über den Grund geschrammt war. Nein, diesmal stattete er dem größten Strandbad der Stadt am Barleber See einen Besuch ab.

Per Videoclip bei Instagram lässt Boning seine fast 210.000 Follower an seinen Ausflügen teilhaben. So auch beim Gang in den Barleber See in „Machteburch“, wie er mundartlich perfekt mitteilte. Zudem fiel er rein optisch auf, da er eine quietschbunte Badekappe auf dem Kopf trug. „Ein Geschenk meiner Schwiegermutter“, wie er erklärte.

Rettungsschwimmer aus Magdeburg begleitet Boning beim Badegang

Der Comedian ging aber nicht alleine baden, sondern zusammen mit Rettungsschwimmer Jean Huthmann aus Magdeburg. Er berichtete dem TV-Komiker, dass er schon als Jugendlicher dort gearbeitet hatte und jetzt seit drei Jahren wieder auf dem Rettungsturm Wache schiebt.

Und nicht nur das. Nach der Abkühlung chauffierte er den prominenten Badegast vom äußersten Norden Magdeburgs zurück in die Innenstadt. Dabei fiel Wigald Boning eine Medaille mit DDR-Wappen auf, die am Rückspiegel baumelte. Amtierender DDR-Meister im Wasserball sei er, meinte Huthmann, da nach seinem letzten Sieg das Ende der Republik erfolgte.

Fernsehkomiker zeltete schon auf dem Dach des Hundertwasserhauses

Für Wigald Boning war es indes nicht die erste ungewöhnliche Aktion in Magdeburg. Vor fast genau zehn Jahren - als er ebenfalls für einen Auftritt im Theater in der Grünen Zitadelle hier war - schlief er nicht etwa im Hotelzimmer. Stattdessen stellte er auf dem Dach des Hundertwasserhauses ein Zelt auf und nächtigte darin. Auch über seine Zeltnächte an ungewöhnlichen Orten schrieb er anschließend ein Buch.

Vor Magdeburg war Wigald Boning für sein tägliches Bad schon in der Saale, der Spree und der Alster, aber auch der Themse in London sowie im Hudson in New York unterwegs gewesen.