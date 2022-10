Warum Westerhüsen in Magdeburg vorerst keinen eigenen Stadtteilplatz bekommt

Ein Blick auf das Grundstück an der Straße Alt Westerhüsen in Magdeburg.

Magdeburg - Den Bewohnern in Westerhüsen mangelt es an einem Stadtplatz mit Aufenthaltsqualität. Davon zeigt sich die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz überzeugt. In einem aktuellen Antrag im Stadtrat will sie von der Stadtverwaltung deshalb einfordern, dass ein solcher Stadtteilplatz für Westerhüsen entwickelt werden soll. In ähnlicher Manier, wie dies in anderen Stadtteilen bereits vorhanden ist.