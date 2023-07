Interview zum Thema Wohnen Warum Wohnungen in Magdeburg knapp und teurer werden

Zinsen, Löhne, Baukosten: Die Preisspirale dreht sich. Und bringt die Wohnungswirtschaft in die Bredouille. Nach dem Brandbrief kommunaler Wohnungsunternehmen an die Landes- und Bundespolitik hat Volksstimme-Reporterin Sabine Lindenau mit Wobau-Geschäftsführer Peter Lackner über die Lage in Magdeburg gesprochen.