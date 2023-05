Magdeburg - Derzeit läuft der Ausbau der letzten Abschnitte des Luisencarrés mit dem Luisenturm an der Erzbergerstraße unweit des Universitätsplatzes in Magdeburg. Bei dem Projekt der MWG-Wohnungsgenossenschaft Magdeburg wurden beim Bodenaushub unerwartet gut erhaltene Reste einer spätmittelalterlichen Festungsmauer gefunden. Diese wurden genau dokumentiert – erhalten werden konnten sie aber nicht. An ihrer Stelle musste das Fundament für die neue Bebauung gelegt werden. Entsprechend wurden die Mauerreste in Absprache mit der Denkmalschutzbehörde abgetragen.

