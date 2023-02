Der Heimatverein Werderaner Freunde in Magdeburg sorgt mit vielfältigen Veranstaltungen für ein geselliges Miteinander unter den Bewohnern auf der Elbinsel. Es gibt neue Pläne, aber auch Herausforderungen zu bewältigen.

Was den Heimatverein auf dem Werder in Magdeburg umtreibt

Magdeburg - Der Heimatverein Werderaner Freunde hat bei seiner jüngsten Mitgliederversammlung in der Kegelanlage des ESV Lok Magdeburg in der Lingnerstraße einen neuen Vorstand gewählt. Per einstimmigem Votum wurde René Stelzer erneut zum Vorsitzenden gewählt.