Seit dem 1. Januar 2026 sitzt ein neuer Geschäftsführer im Chefsessel des Offenen Kanals in Magdeburg. Wo Peter Bräunig die Zukunft des Senders sieht.

Filmemacher Peter Bräunig ist seit dem 1. Januar 2026 der neue Geschäftsführer beim Offenen Kanal Magdeburg.

Magdeburg. - Unkompliziert selbst Fernsehen machen - das ist es, was lokale Sender wie den Offenen Kanal Magdeburg seit ihrer Gründung so attraktiv gemacht hat. Seit dem Start vor 28 Jahren ist aber nicht nur beim Sender selbst viel passiert. Der technische Fortschritt verändert, wie wir als Konsumenten mit Medien umgehen. Auch die Sender selbst müssen sich auf die neuen Umstände einstellen. Doch glaubt man dem neuen Geschäftsführer Peter Bräunig, ist die Geschichte des Lokalfernsehens noch lange nicht auserzählt.