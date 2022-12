Was die neuen Fahrradbügel am Bördepark bringen sollen

Vor dem großen Einkaufsmarkt in Magdeburg-Reform hat Edeka neue Radbügel installieren lassen. Sie ersetzen die alten „Felgenquetscher“.

Jürgen Canehl vom Vorstand des ADFC Magdeburg sowie Centermanagerin Yvonne Seidel an den neuen Radbügeln.

Magdeburg - An diesem Dezembertag gegen 13 Uhr ist der Großparkplatz am Bördepark gut mit Autos gefüllt. Trotz der frostigen Temperaturen um den Gefrierpunkt sind aber auch einige Kunden mit dem Fahrrad zum Einkaufsmarkt in der Salbker Chaussee gefahren. Sie konnten auf eine Neuerung zurückgreifen.