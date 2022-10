Was die Stadt Magdeburg von weiteren Park-and-Ride-Parkplätzen hält

In Magdeburg soll es mehr Park-and-Ride-Parkplätze geben. Das möchte eine Ratsfraktion. Die Stadtverwaltung hat zu dem Vorstoß jetzt Stellung bezogen.

Ein Hinweisschild auf einen Park-and-Ride-Parkplatz an der Endstelle Diesdorf in Magdeburg .

Magdeburg - Braucht es in Magdeburg mehr Park-and-Ride-Parkplätze? Einen entsprechenden Vorstoß unternimmt die Ratsfraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz. Sie will solche Parkplätze an allen Eingängen zur Stadt.