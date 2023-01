Was für ein Theater am Magdeburger Schauspielhaus

Die Theatergruppe „Pipers“ der Pfeifferschen Stiftungen bei den Proben für ihr neues Theaterstück „Spieglein an der Wand“.

Magdeburg - Hektisch aber voller Energie geht es diese Woche im Magdeburger Schauspielhaus zu. Hier proben die „Pipers“, die Theatergruppe der Pfeifferschen Stiftungen mit Hauptsitz in Cracau. Das neue Stück, „Spieglein an der Wand“, welches am Freitag im Schauspielhaus Premiere feiert, ist eine moderne Erzählung der Geschichte um Schneewittchen.