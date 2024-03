Was Heinz Hoenig aus dem Dschungelcamp ausplaudert

Lesung in Magdeburg

Immer wieder werfen sich Heinz Hoenig und seine Frau Annika bei der Lesung im Theater in der Grünen Zitadelle verliebte Blicke zu.

Magdeburg. - Das Boot, Der König von St. Pauli, 7 Zwerge allein im Wald: Heinz Hoenig hat in etlichen deutschen Filmen die Hauptrolle gespielt. Bei der Lesung mit seiner Frau Annika im Theater in der Grünen Zitadelle gehörte dem Star des diesjährigen Dschungelcamps eigentlich die Nebenrolle. War es doch an seiner 34 Jahre jüngeren Ehefrau, aus ihrem Buch vorzulesen. Doch für sein Publikum wird Heinz Hoenig auf ewig die Hauptrolle spielen. Bei der Lesung kam Spannung auf, als Hoenig aus dem Dschungel berichtete.