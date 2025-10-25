weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Neues Leben in Magdeburg-Sudenburg: Was im alten Magdeburger Dürkop-Autohaus einzieht

Ein markantes Gebäude an der Halberstädter Straße in Magdeburg soll mit neuen Angeboten aus dem Freizeitbereich Sudenburg attraktiver machen.

Von Martin Rieß 25.10.2025, 06:00
Blick auf das ehemalige Dürkop-Autohaus in der Halberstädter Straße.
Blick auf das ehemalige Dürkop-Autohaus in der Halberstädter Straße. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Schnell wie der Blitz hatte Opel-Partner Dürkop seine Magdeburger Niederlassung in der Halberstädter Straße geschlossen. Noch vor wenigen Monaten war der Verkaufsstandort für Neuwagen und Werkstattbetrieb in Betrieb, inzwischen ist das Kapitel beendet. Welches Kapitel nun folgt.