Investiert hat das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in seine Erweiterung in Magdeburg. Am 14.9.2023 wird die Investition eröffnet.

Magdeburg - Im Magdeburger Wissenschaftshafen wird jetzt noch mehr Wissen geschaffen als zuvor: Das Fraunhofer-Institut IFF nimmt feierlich mit geladenen Gästen die Erweiterung seines Forschungsstandorts in Betrieb. Investiert wurden in den vergangenen Jahren 19,8 Millionen Euro in ein weiteres Gebäude, das an den bereits bestehenden Gebäudekomplex des virtuellen Trainingszentrums mit seinem Elbedom hinzugefügt wurde. Mit der Erweiterung fand auch ein Namenswechsel statt: Statt des etwas sperrigen Namens „Virtual Development and Training Centre“ (VDTC) prangt jetzt der Schriftzug Elbfabrik an der Fassade zur Joseph-von-Fraunhofer-Straße hin. Doch wozu war die Investition nötig? Und was wird hier erforscht?