Was in Magdeburg für den Florapark diskutiert wird

Im Handel herrscht ein harter Wettbewerb um die Gunst der Kunden. In Magdeburg zeigt sich dies am Ringen um die beste Lösung für den Florapark.

Magdeburg - Wer darf wo sein Geschäft eröffnen? Auf dem Markt herrscht auch in Magdeburg eine große Konkurrenz um die Kunden. Argwöhnisch betrachten daher Mitbewerber, wenn in einem großen Einkaufszentrum Veränderungen stattfinden. Aktuelles Beispiel ist der Florapark: Im Zuge der Modernisierung wurde der Baumarkt in andere Handelsflächen umgewandelt. Und um einen Betreiberwechsel im Real-Markt zu ermöglichen, sollen die Regeln fürs Sortiment noch einmal angepasst werden. Dies muss über eine Änderung des Bebauungsplans geschehen – selbst wenn von einer Neubebauung auf dem Gelände gar nicht die Rede ist.