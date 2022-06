Was junge Magdeburger auf Mission für einen Bolzplatz erleben

CDU-Stadtrat Manuel Rupsch (Mitte) lud Amon (links) und Oskar ins Rathaus ein. Das Selfie vorm Guericke-Porträt im Ratssaal entstand in bester Laune, denn die Drei sind sich einig, was den Bedarf an einer offenen Sportanlage in Cracau betrifft. Rupsch hat im Stadtrat den Bau beantragt.

Foto: Manuel Rupsch