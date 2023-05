Die Kaiser-Otto-Brücke steigert in Magdeburg ab Ende 2023 die Leistungsfähigkeit des Strombrückenzugs. Doch was wird aus der maroden Anna-Ebert-Brücke?

Was wird in Magdeburg aus der Anna-Ebert-Brücke?

Die Anna-Ebert-Brücke verbindet in Magdeburg die Stadtteile Brückfeld und Werder über die Alte Elbe. Gut zu erkennen ist, dass der Unterbau des Bauwerks aus der wilhelminischen Epoche bereits erneuert wurde. Doch der Oberbau muss noch instand gesetzt werden. Dabei besteht die Chance, das historische Aussehen der Brücke mit Balustraden und Obelisken sowie den vier Brückenlöwen wiederherzustellen.

Magdeburg - Mit dem Zusammenwachsen der Brückenhälften für die Kaiser-Otto-Brücke ist in der vergangenen Woche die für das Jahresende geplante Freigabe des Bauwerks über die Alte Elbe ein großes Stück näher gerückt. Und damit ist auch der Moment näher gekommen, an dem auch die Anna-Ebert-Brücke massiv an Bedeutung verlieren wird.