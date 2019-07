Im Süden Magdeburgs hat es einen Schaden an einer Wasserleitung gegeben. Die Ursache ist unbekannt.

Magdeburg l Nach einem Schaden an einer Trinkwasserleitung muss eine bisher unbekannte Zahl an Einwohnern im Magdeburger Süden mit Beeinträchtigungen der Wasserversorung leben. Nach Angaben der Städtischen Werke SWM sei am Donnerstagmorgen, 4. Juli 2019, bei Bauarbeiten in der Sohlener Straße 131 eine Trinkwasserleitung beschädigt worden. Im dortigen Umfeld komme es deshalb entweder ganz zum Ausfall der Versorgung oder zu Druckschwankungen und Trübungen des Wassers. Über die genaue Ursache als auch die Auswirkung könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden, sagte SWM-Sprecherin Kornelia Kolberg.

Sperrdauer unklar

Vorsichtshalber habe man zwei Wasserstellen eingerichtet. Sie befinden sich in der Sohlener Straße in Höhe der Atzendorfer Straße sowie der Kieler Straße. Dort könnten sich Anwohner mit Wasser versorgen. Die Sohlener Straße selbst ist in diesem Bereich voll gesperrt. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern, konnte ein Sprecherin am Vormittag noch nicht absehen.