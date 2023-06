Kanu und Alte Elbe Wassersport in Magdeburg: Junge Kanuten müssen Boote über Sand tragen

Die Kanuten an der Alten Elbe in Magdeburg sitzen wieder auf dem Trockenen. Schuld ist die fortschreitende Versandung des Gewässers. Die wichtige Nachwuchsarbeit gerät dadurch in Gefahr.