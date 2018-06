Die Stadtfelder Kiez-Eisdiele in Magdeburg ist seit einigen Tagen geschlossen. Wann sie wieder öffnet, ist unklar. Foto: Stefan Harter

Das legendäre Magdeburger Eiscafé Blume in Stadtfeld bleibt vorerst geschlossen. Inhaber Lutz Blume hat gesundheitliche Probleme.

Magdeburg l Eigentlich ist derzeit die beste Zeit für Eisverkäufer. Auch im Eiscafé Blume in der Olvenstedter Straße in Magdeburg sollte die Tür nicht stillstehen, weil die Kunden im Minutentakt wegen der legendären Eiskugeln von Lutz Blume kommen. Doch stattdessen geht sie gar nicht auf.

Seit einigen Tagen ist das Geschäft mit seinem charmanten Retro-Stil mit VEB-Plastebechern geschlossen. Ein Zettel im Schaufenster erklärt Passanten, dass dies „wegen Krankheit bis auf weiteres“ so bleibe. Im Internet sorgen sich die Eisfreunde um den Inhaber und hoffen auf baldige Genesung.

Rückenschmerzen plagen Magdeburger

Die Volksstimme erreichte Lutz Blume am Telefon. Er erklärt bereitwillig die Hintergründe für die kurzfristige Schließung, um unnötiges „Gerede“ zu vermeiden, wie er sagt. „Ich habe schon seit vergangenem Dezember starke Rückenschmerzen“, erklärt er. Nach längerer Odyssee bei verschiedenen Ärzten konnte nun vor kurzem ein Orthopäde die Ursache für sein Leiden herausfinden.

„Mein rechtes Hüftgelenk ist quasi weg“, sagt er. Deshalb legt er sich nun in der kommenden Woche auf den OP-Tisch, um eine neue Hüfte zu bekommen. Mindestens vier Wochen fällt er durch Krankenhausaufenthalt und anschließende Reha aus. Ob er danach wieder täglich im Laden stehen und sein beliebtes Eis zubereiten kann, ist aber noch völlig offen.

Unklar, wie es mit Eisdiele weitergehen soll

„Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich das Beste“, sagt er. Schließlich würden die Kosten wie die Miete ja weiterlaufen. „Es ist nicht so, dass ich nicht will“, meint er und ergänzt, dass die Gesundheit aber vorgehe.

Seit 1971 ist Lutz Blume mit seiner Kiez-Eisdiele in Stadtfeld bekannt. Früher ging es für viele Stadtfelder immer erst ins Oli-Kino und danach zu einer Kugel Eis zu Eis-Blume. Beliebt waren immer die selbst gemachten Cassatas, die in Thermoskannen oder eingewickelt in Zeitungspapier daheim für Erfrischung sorgen. Exotische Sorten sucht man bei Blume vergeblich, Erdbeer ist bis heute der Verkaufsschlager.