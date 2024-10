Anlaufstelle in Magdeburg Wegen Sexualität aus Heimat geflohen: Beraterin erzählt aus ihrem Alltag

Die 32-jährige Sophie Lauf ist in Magdeburg und weiteren Städten in Sachsen-Anhalt Beraterin für Menschen, die unter anderem wegen ihrer Identität oder Sexualität nicht in ihrer Heimat bleiben können. Welche Geschichten sie berühren und was ihr Angst macht.