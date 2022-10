Weihnachten in Magdeburg: Bürger beantragen Geld für Tannenbäume

In Magdeburg soll es auch dieses Jahr wieder geschmückte Tannenbäume geben. Dafür werden aktuell neue Fördermittel beantragt.

Magdeburg - Bald sollen schon wieder die Weihnachtslichter strahlen, bunte Kugeln an den Ästen hängen und ein frischer Tannenduft durch Magdeburg wehen. Bevor aber geschmückte Tannenbäume im Stadtteil Neu-Olvenstedt und in verschiedenen Einrichtungen stehen können, müssen mehr Gelder in die Kasse der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit (GWA) fließen.