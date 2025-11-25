Der erste Schnee ist gefallen, und Magdeburgs große Weihnachtsmärkte locken bereits Besucher an. Doch auch in den Stadtteilen der Landeshauptstadt beginnt die festliche Einstimmung auf die Adventszeit.

Mit einem heißen Glühwein auf die Adventszeit anstoßen – so beginnt für viele die vorweihnachtliche Stimmung.

Magdeburg. - Der erste Schnee ist in Magdeburg bereits gefallen – und mit den zahlreichen Weihnachtsmärkten, die inzwischen ihre Pforten geöffnet haben, wird es in der Region immer festlicher. Auch in Pechau wird die Adventszeit eingeläutet.