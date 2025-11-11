weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Auflagen auch für kleine Märkte? Nach Streit um Magdeburger Weihnachtsmarkt: So reagiert das Innenministerium

Treffen die hohen Sicherheitsauflagen bald auch kleine Weihnachtsmärkte in Magdeburg? Das sagt das Innenministerium.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 12.11.2025, 15:04
Mit dem Aufbau der Betonsteine für den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde begonnen.
Mit dem Aufbau der Betonsteine für den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde begonnen. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Wird Magdeburg zum Präzedenzfall für alle anderen Kommunen im Land? Müssen auch Veranstalter kleinerer Weihnachtsmärkte mit großen Auflagen und der Verantwortung für Terrorszenarien rechnen? Auf diese Fragen der Volksstimme an das Landesverwaltungsamt nach dem Schreiben an die Stadt reagiert nun das Innenministerium.