Wegen einer Gleisbaustelle der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ist der August-Bebel-Damm in Rothensee teilweise für Autos gesperrt. Die geplante Freigabe wurde nun um mehrere Monate verschoben.

Weiter keine freie Fahrt in Rothensee: MVB verschieben Öffnung von August-Bebel-Damm

Baustelle in Magdeburg

Die Freigabe des August-Bebel-Damms in Magdeburg-Rothensee für den Autoverkehr verzögert sich.

Magdeburg - Eigentlich hatten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) für Anfang März 2023 Verbesserungen im Straßenverkehr in Rothensee angekündigt. Die aktuelle Großbaustelle auf dem August-Bebel-Damm sollte in die nächste Phase treten. Damit verbunden sollte die Freigabe der Straße für den Autoverkehr in beiden Richtungen sein.