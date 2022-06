Welche Rolle Kinder für die blaue Beleuchtung am Puppentheater Magdeburg spielten

Das Gebäude-Ensemble des Magdeburger Puppentheaters zeigte sich am 20. November 2021 in Blau. Und das nicht ohne Grund.

Magdeburg - In leuchtendem Blau präsentierte sich am 20. November 2021 mit Einbruch der Dunkelheit das Puppentheater in Magdeburg und beteiligte sich auf diese Weise an einer Unicef-Aktion. Alle Gebäude des Ensembles wurden in Blau angestrahlt. Und vor Ort hatten sich Kinder und Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie von Unicef und dem Puppentheater selbst versammelt.