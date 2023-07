Auf dem Magdeburger Domplatz sorgen nach dem Abbau des Domplatz-Open-Airs die Fontänen des Wasserspiels für Erfrischung. Doch die nächsten Veranstalter stehen in den Startlöchern.

Magdeburg - Bis Freitag hat das Theater Magdeburg den Domplatz geräumt – und damit war das Wochenende an dieser Stelle der Stadt der Start in die Brunnensaison. Jetzt sprudeln die Fontänen des Wasserspiels wieder, und gerade an den heißen Tagen nutzen vor allem jüngere Menschen die wechselnden Strahlen aus den Wasserdüsen auch gern einmal als Abkühlung.