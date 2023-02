Die Ermittlungen gegen die Klimakleber von Magdeburg laufen. Was Polizei und Staatsanwaltschaft zu den bisherigen zwei Blockaden in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt sagen.

Welche Strafen den Klimaklebern nach Straßenblockaden in Magdeburg jetzt drohen

Junge Klimaaktivisten der Letzten Generation hatten am Montagmorgen mitten im Berufsverkehr die Fahrbahn der B1 auf dem Werder stadteinwärts blockiert und sich teils dort festgeklebt.

Magdeburg - Wo beginnt friedlicher Protest und wo hört er auf? Erfüllen die Aktionen der Klimakleber den Straftatbestand der Nötigung? Nach der Straßenblockade am Montagmorgen auf der B1 in Magdeburg, die zu langen Staus geführt hatten, hat die Polizei Ermittlungsverfahren gegen zwei Aktivisten der Letzten Generation eingeleitet. Den beiden jungen Menschen, den es gelungen war, sich auf dem Asphalt festzukleben, könnten empfindliche Strafen drohen. Was Polizei und Staatsanwaltschaft sagen.