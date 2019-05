Am Herrentag war die Polizei in Magdeburg zu mehreren Auseinandersetzungen im Einsatz, zog aber insgesamt eine positive Bilanz. Symbolfoto: Martin Rieß

Trotz einiger Vorkommnisse zieht die Polizei in Magdeburg eine positive Bilanz rund um das Geschehen zum Herrentag 2019.

Magdeburg (vs) l Die Polizei in Magdeburg zieht zum Einsatzgeschehen um die Feierlichkeiten des Himmelfahrtstages und des Festes der Begegnung eine positive Bilanz. Bis zum späten Donnerstagnachmittag verzeichnete die Polizei nur wenige Anlass bezogene Einsätze. Im gesamten Stadtgebiet gab es verschiedene Veranstaltungen die vielerorts, friedlich und ohne Vorkommnisse verliefen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Erst mit Blick auf den frühen Abend kam es vereinzelt zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen angetrunkenen Personen. Aber auch hier konnten die Einsatzkräfte die Lage immer wieder schnell beruhigen, heißt es in der Mitteilung.

Streit im Rotehornpark

So griffen gegen 17.20 Uhr zwei Jugendliche im Rothehornpark einen 49-jährigen Mann aus Gerwisch erst verbal und dann körperlich an. Hierbei wurde der 49-Jährige einmal mit der Faust am Kopf getroffen. Durch Polizeikräfte konnten die beiden Beschuldigten unmittelbar danach ergriffen und identifiziert werden.

Zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen zwei, jeweils aus drei Männern bestehenden, Personengruppen kam es gegen 17.50 Uhr ebenfalls im Rothehornpark. Ein 26-jähriger Mann geriet mit einem 22-Jährigen in Streit. Im Anschluss versuchte der 26-Jährige den 22-Jährigen zu schlagen, was misslang. Der 22-Jährige schlug daraufhin einmal mit der Faust in das Gesicht des 26-Jährigen, sodass sich dieser an der Lippe verletzte. Auch hier konnten Polizeikräfte beide Personengruppen aufgreifen und alle entsprechenden polizeilichen Maßnahmen durchführen.

Schlägerei am Hasselbachplatz

Am Freitagmorgen beendete die Polizei am Hasselbachplatz eine Schlägerei, wurde zuvor aber bei einem anderen Vorfall selbst angegriffen.

Gegen 1.30 Uhr wurde der Polizei eine hilflose Person im Bereich des Hasselbachplatzes gemeldet. Als Rettungskräfte die hilflose Person medizinisch versorgten, warf ein 34-Jähriger eine Glasflasche, jedoch ohne jemanden zu treffen, in Richtung einer abseits stehenden Personengruppe. Als Polizeibeamte den 34-Jährigen darauf ansprachen, beleidigte der Mann die Beamten mehrfach und leistete Widerstand. Daraufhin solidarisierten sich mehrere Personen im Nahbereich und griffen die handelnden Polizeibeamten unter anderen mit Pfefferspray, Schlägen und Tritten an. Hierbei konnten zwei Beschuldigte, ein 18-jähriger und ein 19-jähriger Magdeburger, durch die Polizeikräfte festgesetzt werden.

Bedrohung mit einem Messer

Kurz darauf lief ein 35-Jähriger aus bisher ungeklärter Ursache flüchtend aus einer im Nahbereich stehenden Personengruppe in Richtung Otto-von-Guericke-Straße. Sechs bis sieben Personen verfolgten den 35-Jährigen, welcher sich in einen naheliegenden Döner-Imbiss begab und dort einen spitzen Gegenstand ergriff und seinen Verfolgern damit drohte. Die sechs bis sieben Personen griffen sich daraufhin Tische und Stühle und warfen diese in Richtung des 35-Jährigen. Im Nahbereich befindliche Polizeikräfte konnten eine weitere Eskalation unmittelbar unterbinden und den 35-Jährigen vorläufig festnehmen.

Alle vier Beteiligten vom Hasselbachplatz standen unter Alkoholeinfluss. Da gegen die 35-Jährigen auch ein offener Haftbefehl vorlag, wurde der Magdeburger im Anschluss aller polizeilichen Maßnahmen direkt in die JVA Burg verbracht, so die Polizei.