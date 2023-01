Wer entscheidet über Albinmüller-Turm?

Soll der Anbau für den Albinmüller-Turm so gestaltet werden, wie er 1927 zur Deutschen Theater-Ausstellung ausgesehen hat? Ein Antrag aus dem Kulturausschuss sieht das vor. Außerdem gibt es einen Antrag, der die Beschlussfassung für den Anbau nicht allein dem Bauausschuss überlassen will.

Magdeburg - Schon seit Jahren wird über die Zukunft des Albinmüller-Turmes diskutiert. Kann in den Glasbau auf dem Turm wieder ein Café einziehen? Wie kann der Turm für Touristen attraktiver werden? Wie könnte er überhaupt genutzt werden? Nun kommt Bewegung in die Sache: Die Stadt hat drei Varianten für einen neuen Basisbau, wie er auch in den 1930er Jahren vorhanden war, vorgeschlagen. Der Bauausschuss soll während der Januar-Sitzung darüber beschließen.