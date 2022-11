Wer im Imbiss an der Magdeburger Ikea-Haltestelle frische Frikadellen brutzelt

Im Imbiss an der Straßenbahnhaltestelle am Magdeburger Ikea-Möbelhaus wird bereits gekocht und gebraten. Warum sich Marlis Ahlfeld damit einen lang gehegten Traum erfüllt hat.

Marlis Ahlfeld hat "Mami's Imbiss" an der Ikea-Endhaltestelle in Magdeburg eröffnet.

Magdeburg - Manchmal geht es doch viel schneller als gedacht. Erst kürzlich hatte die Volksstimme über die Zukunft des leerstehenden Imbisses an der Endhaltestelle der Straßenbahn an der Lerchenwuhne berichtet. Noch im Herbst 2022 soll er wieder vermietet werden, hatten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) als Eigentümer mitgeteilt. Dabei brutzelte da schon die neue Betreiberin ihre selbst gemachten Frikadellen in der Pfanne.