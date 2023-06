Der letzte Rewe-Prospekt ist am Donnerstag in einem Einkaufsmarkt in Magdeburg übergeben worden. Damit verabschiedet sich die Handelskette von ihrer gedruckten Werbung.

Rewe verabschiedet sich ab 1. Juli vom Papierprospekt und will seine Waren nun wöchentlich auf der eigenen App bewerben. In Magdeburg wurde bereits der letzte Prospekt am Donnerstag übergeben. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Die Handelskette Rewe hat offenbar genug vom Papierprospekt. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Demnach habe sich Rewe als erster großer Lebensmittelhändler in Deutschland von der gedruckten Werbung getrennt - aus Gründen der Nachhaltigkeit, wie es heißt. "Am 1. Juli 2023 schickt REWE den gedruckten Prospekt zugunsten des Umwelt- und Klimaschutzes in den Ruhestand – und revolutioniert damit die Planung des Wocheneinkaufs für Millionen Menschen in Deutschland", heißt es von Seiten des Unternehmens.

Das letzte gedruckte Papierprospekt in Magdeburg sei am Donnerstag im Einkaufsmarkt in der Schönebecker Straße symbolisch an die CDU-Beigeordnete für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit, Sandra Yvonne Stieger, übergeben worden.

Ab sofort sollen Rewe-Kunden nun in der hauseigenen App besonders günstige Angebote finden.

Zuletzt druckte und verteilte Rewe nach eigenen Angaben deutschlandweit jeden Samstag rund 25 Millionen Prospekte. Mit der Neuausrichtung der Angebotskommunikation spare das Unternehmen jährlich mehr als 73.000 Tonnen Papier, 70.000 Tonnen CO2, 1,1 Millionen Tonnen Wasser und 380 Millionen kWh Energie ein, heißt es. In Sachsen-Anhalt gebe es daher nun wöchentlich rund 455.000 Papierprospekte weniger.