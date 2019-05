Nach einem Einbruch in eine Magdeburger Lagerhalle sucht die Polizei Zeugen der Tat. Symbolfoto: Martin Rieß

Aus einer Lagerhalle in Magdeburg haben Unbekannte mehrere Werkzeuge entwendet

Magdeburg (vs) l Zwischen dem 17. und dem 20. Mai 2019 sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Fermersleber Weg in Magdeburg eingebrochen und entwendeten Werkzeuge, teilte die Polizei mit.

Ein Mitarbeiter der Firma stellte den Einbruch am Montag gegen 8 Uhr fest und meldete es der Polizei. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über das Dach Zutritt zu der Lagerhalle. Hier konnten sie mehrere Werkzeuge erbeuten, wodurch ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe entstand. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.