In Magdeburg ehrt der AIV Jahr für Jahr die besten Bauwerke. Dabei ist das Bauen heute keineswegs und automatisch ein Vergnügen.

Magdeburg. - Magdeburg baut – und manchmal sogar pünktlich. Wer regelmäßig durch die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts geht, könnte meinen, Kräne seien inzwischen ein fester Bestandteil der Skyline und Absperrgitter so typisch wie die Gruson-Gewächshäuser oder die Kaiser-Otto-Brücke. Doch es gibt sie tatsächlich: jene wertvollen Momente, in denen ein Bauprojekt nicht als Dauerbaustelle endet, sondern als gelungenes Stück Stadt.