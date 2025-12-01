Bauen in Magdeburg Wertvolle Momente: Magdeburg zwischen Dauerbaustellen und Stadtgestaltung (Kommentar)
In Magdeburg ehrt der AIV Jahr für Jahr die besten Bauwerke. Dabei ist das Bauen heute keineswegs und automatisch ein Vergnügen.
01.12.2025, 06:15
Magdeburg. - Magdeburg baut – und manchmal sogar pünktlich. Wer regelmäßig durch die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts geht, könnte meinen, Kräne seien inzwischen ein fester Bestandteil der Skyline und Absperrgitter so typisch wie die Gruson-Gewächshäuser oder die Kaiser-Otto-Brücke. Doch es gibt sie tatsächlich: jene wertvollen Momente, in denen ein Bauprojekt nicht als Dauerbaustelle endet, sondern als gelungenes Stück Stadt.