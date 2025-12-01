weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Bauen in Magdeburg: Wertvolle Momente: Magdeburg zwischen Dauerbaustellen und Stadtgestaltung (Kommentar)

In Magdeburg ehrt der AIV Jahr für Jahr die besten Bauwerke. Dabei ist das Bauen heute keineswegs und automatisch ein Vergnügen.

Von Martin Rieß 01.12.2025, 06:15
Martin Rieß ist Reporter bei der Magdeburger Volksstimme.
Martin Rieß ist Reporter bei der Magdeburger Volksstimme. Foto: vs

Magdeburg. - Magdeburg baut – und manchmal sogar pünktlich. Wer regelmäßig durch die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts geht, könnte meinen, Kräne seien inzwischen ein fester Bestandteil der Skyline und Absperrgitter so typisch wie die Gruson-Gewächshäuser oder die Kaiser-Otto-Brücke. Doch es gibt sie tatsächlich: jene wertvollen Momente, in denen ein Bauprojekt nicht als Dauerbaustelle endet, sondern als gelungenes Stück Stadt.