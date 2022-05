Weshalb die Zahl der Schulen in Magdeburg vielleicht doch reicht

In Magdeburg gibt es einen Stadtratsbeschluss zur Entwicklung der Schullandschaft in Ostelbien. Doch ist eine weitere Schule wirklich notwendig?

Blick in einen Klassenraum in Magdeburg. Darüber, ob weitere Räume benötigt werden, gar eine ganze Schule, herrscht Uneinigkeit.

Magdeburg - Dass der Schulbau im Osten längst nicht vom Tisch und ein streitbares Thema ist, zeigt das Abstimmungsverhalten im Magdeburger Stadtrat. Als der Bau des neuen Gebäudes für die Integrierte Gesamtschule „Willy Brandt“ am Universitätsplatz beschlossen wurde, wurde auch über einen Änderungsantrag der SPD-Ratsfraktion abgestimmt. Demnach solle die Entflechtung des Doppelstandortes am Elbdamm in Ostelbien weiter vorangetrieben werden. „Die Verwaltung wird gebeten, anhand der Entwicklung der Schülerzahlen im Jahr 2022 eine entsprechende Einschätzung zu geben und einen Vorschlag zu unterbreiten.“ Dafür hatte es 26 Ja- und 24 Neinstimmen bei zwei Enthaltungen gegeben. Hintergrund des Gegenwinds ist die Frage, ob dort eine weitere Schule überhaupt erforderlich ist, wie die weitere Debatte zeigte.