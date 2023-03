An Magdeburger Schulen läuft derzeit ein Wettbewerb, bei dem jene Einrichtung gewinnt, die den meisten Elektroschrott sammelt. Die Comeniusschule hat bei diesem Thema einen Vorteil.

Wettbewerb an Magdeburger Schulen: Wer sammelt den meisten Elektroschrott?

Schüler der Comeniusschule nehmen am "E-Waste-Race" in Magdeburg teil.

Magdeburg - Die Comeniusschule beteiligt sich derzeit am „E-Waste-Race“, einem Wettbewerb an Magdeburger Schulen zum Sammeln und Verwerten von wertvollem Elektroschrott. An der Aktion nehmen neun Einrichtungen teilnehmen neun Einrichtungen teil. „Unsere Schule beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit. Natürlich waren wir bei dem Aufruf, Elektroschrott zu sammeln, sofort dabei“, sagt Christian Schindehütte, Schulleiter der Basisförderschule im Stadtteil Neustädter Feld.