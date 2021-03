In diesem Jahr feiert das DRK 100. Geburtstag und prämiert kreative Beiträge zu diesem Anlass. Ein Blick nach Burg.

Burg l „In diesem Jahr feiert das Deutsche Rote Kreuz sein 100-jähriges Bestehen“, kündigt Christian Luckau, Verantwortlicher für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Regionalverband Magdeburg-Jerichower Land, an. „Genau genommen war der Geburtstag zwar schon im Februar, aber als Regionalverband wollen wir dieses außergewöhnliche Jubiläum das ganze Jahr über begleiten.“ Zu dem Jubiläum des DRK kommt noch ein weiterer Anlass hinzu: Am 8. Mai findet der Weltrotkreuztag statt. „In Verbindung dieser beiden besonderen Tage wollen wir einen Wettbewerb ausrufen mit dem Titel Rotkreuz-Poesie“, so Luckau weiter. Stattfinden soll dieser Wettbewerb vom 8. April bis zum Weltrotkreuztag am 8. Mai. „Innerhalb dieses Monats können alle Personen, Erwachsene und Kinder, Einsendungen machen.“ Dafür gibt es verschiedene Kategorien. Diese sind Grafik und Bild-Kunst, Lied-Kunst und Text. „Bei den Text-Beiträgen ist es egal, ob Prosa, Poesie, Lyrik oder eine Geschichte. Das spielt keine Rolle“, erläutert er weiter. Die Beiträge sollten aber den Umfang von 2200 Zeichen nicht überschreiten.



Viele Preise winken

Der Wettbewerb ist aufgeteilt für Teilnehmer bis 14 Jahre und ab 14 Jahre. „Die Gewinner bei den Kindern werden von uns in den drei Preiskategorien jeweils einen DRK-Erlebnistag als Preis bekommen“, kündigt Christian Luckau an. An diesem Erlebnistag werden die Kinder dann eine Rettungswache besuchen, dürfen eine Fahrt mit einem Rettungswagen unternehmen und können dabei Rettungs-Sanitätern alle Fragen stellen, die sie jemanden in diesem abenteuerlichen Beruf schon immer mal stellen wollten. „Zusätzlich haben wir uns überlegt, dass wir zusammen mit der Wasserwacht eine Fahrt mit einem Boot oder Jet-Ski unternehmen.“



Aber auch die Gewinner über 14 Jahre werden nicht leer ausgehen. „Für diese Altersgruppe bieten wir als Preise an, an Erste-Hilfe-Ausbildungskursen kostenfrei teilzunehmen. Dabei denken wir vor allem an diejenigen, die beispielsweise ihren Führerschein machen wollen oder betriebliche Ersthelfer werden möchten. Außerdem haben wir auch schon verschiedene Vereine und Unternehmen gewonnen und suchen auch nach weiteren Unterstützern, die uns noch andere attraktive Preise beisteuern können.“ In jeder Kategorie wird es jeweils einen Preis für den Erstplatzierten geben.



Einsendungen bis 8. Mai möglich

Einsenden können die Teilnehmer ihre Beiträge an die Email-Adresse oeffentlichkeitsarbeit@drk-mdjl.de oder an die Postanschrift des DRK-Regionalverbandes, In der Alten Kaserne 13, 39288 Burg. Als Stichwort sollte bei allen Einsendungen Rotkreuz-Poesie genannt werden. „Alle Einsendungen, die bis zum 8. Mai bis 12 Uhr bei uns eingehen, sind beim Wettbewerb dabei. Diese werden dann von einer Jury ausgewertet“, erklärt Luckau das weitere Vorgehen. Die Gewinner werden bis 31. Mai benachrichtigt, die Preisübergabe ist für Juni geplant. Wenn die Gewinner ermittelt sind, werden diese über die Social-Media-Kanäle des DRK-Regionalverbandes und in der Volksstimme bekannt gegeben. Er betont allerdings, dass es wichtig ist, dass alle Beiträge von den Wettbewerbsteilnehmern selbst erstellt wurden und kein anderer Urheber bei den Werken vertreten ist.



DRK in Kunstwerke einbeziehen

Ziel des Wettbewerbes ist, dass sich die Teilnehmer mit der Arbeit des DRK und des Regionalverbandes auseinandersetzen, deswegen soll das Thema DRK in irgendeiner Weise in den Beiträgen eingebunden sein. „Das kann beispielsweise sein, was das Rote Kreuz für die Menschen bedeutet, aber der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, denn wir haben ja nicht nur Rettungsdienst und Pflegeheime, sondern sind ja auch im ehrenamtlichen Bereich stark vertreten“, führt Luckau aus.



„Zum 100. Geburtstag wollten wir mal etwas anderes auf die Beine stellen. Poesie und Kunst hätten auf den ersten Blick erstmal weniger mit einem Ehrenamt oder dem Helfen zu tun, seien aber doch ein Teil der Empathie, die uns sehr wichtig ist. Und deswegen denke ich, dass die Aktion gut zu uns passt.“