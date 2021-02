Der Wintereinbruch hat Magdeburg im Griff. Wie geht's weiter? Infos hier im Liveticker. Schicken Sie uns ihre Erlebnisse und Fotos.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Die einen nennen es liebevoll Winter, die anderen ehrführchtig Schnee-Chaos. Fest steht: Der heftige Schneefall mit starken Windböen hat Magdeburg am Sonntag erst einmal lahmgelegt. Nichts ging mehr.



Doch wie geht es nun weiter? Wann fahren Bus und Bahn wieder? Kommt es zu weiteren Einschränkungen? In unserem Liveticker berichten wir über die aktuellen Entwicklungen.



Außerdem sind wir gespannt auf Ihre Erfahrungen und wollen diese mit allen anderen Lesern an dieser Stelle teilen. Wie kommen Sie zur Arbeit oder mit ihrem Kind zur Kita? Fahren Sie mit Auto oder Bahn? Können Sie den Schnee genießen? Ist er Segen oder Fluch? Schildern Sie uns Ihre Erlebnisse. Wir freuen uns über Ihre Berichte. Auch Fotos sind willkommen. Schicken Sie uns bitte eine E-Mail an lokalredaktion@volksstimme.de. Die Fotos und Erlebnisse werden in der Volksstimme und im Ticker veröffentlicht.