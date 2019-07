Heiße Woche in Magdeburg: Am Mittwoch werden 35 Grad erwartet, Donnerstag noch mehr. Damit steigt die Gefahr von Waldbränden - und Algen.

Magdeburg l Heiß, heißer, Megasommertag in Magdeburg: Am 24. Juli 2019 werden für die Landeshauptstadt bis zu 35 Grad erwartet, Regenwahrscheinlichkeit: null.

Ferienkinder dürften sich darüber freuen, die Freibäder sind - fast - alle geöffnet. Einzig am Barleber See herrscht Badeverbot. Schuld sind die Blaualgen, die gerade mit einer Rettungsaktion bekämpft werden. Am Neustädter See gilt wegen der Algen bereits Warnstufe 1 und damit erhöhte Aufmerksamkeit. Sollten sich die Blaualgen weiter vermehren, kann es auch hier zu einem Badeverbot kommen.

Unter der Hitze ächzen aber die Wälder. Die Waldbrandwarnstufe steigt, in Magdeburg gilt derzeit die Warnstufe III. Damit besteht mittlere Gefahr eines Waldbrandes. Das gilt zum Beispiel für den Biederitzer Busch.

Um den Wald zu schützen, sollten sich Besucher an diese Regeln halten:

Keine brennenden oder glimmenden Gegenstände in der freien Landschaft einschließlich angrenzender Straßen wegwerfen.

Nicht durch Rauchen leicht entzündbare Bestände und Einrichtungen der Land- und Forstwirtschaft wie Strohdiemen, reife Erntebestände oder trockene Hecken gefährden.

Nicht außerhalb von geschlossenen Räumen im Wald oder in einem Abstand von weniger als 15 Metern zum Wald rauchen. Das gilt für Warnstufe II bis V.

Kein ein offenes Feuer im Wald oder in einem Abstand von weniger als 30 Metern zum Wald außerhalb von öffentlichen Grillplätzen anzünden. Gilt für Warnstufe II bis V.

Übrigens: Am Donnerstag werden sogar Werte von bis 37 Grad Celsius erwartet. Jetzt gilt es, einen kühlen Kopf bewahren und vor allem eines - ausreichend zu trinken.