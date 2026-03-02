weather wolkig
Die Volksstimme erscheint seit 135 Jahren, hat deshalb eine lange Tradition und ist mit vielen Geschichten verbunden. Eine davon kann ein Ehepaar erzählen - nach einem überraschenden Fund in einer Bücherkiste.

Von Karl-Heinz Kaiser 02.03.2026, 06:00
Das Ehepaar Hinz zeigt alte Volksstimmen aus ihrer Sammlung. Gefunden wurde auch ein historisches Buch.
Das Ehepaar Hinz zeigt alte Volksstimmen aus ihrer Sammlung. Gefunden wurde auch ein historisches Buch. Foto: Karl-Heinz Kaiser

Magdeburg - Familie Hinz liest seit Jahrzehnten die Volksstimme. Der überraschende Fund in einer heimischen Bücherkiste lässt die Beziehung zu ihrer Lieblingslektüre am Morgen noch enger werden.