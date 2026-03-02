Ehepaar findet Überraschung in Bücherkiste Wie bei Bares für Rares: Altes Buch aus Magdeburg ist ein wahrer Schatz

Die Volksstimme erscheint seit 135 Jahren, hat deshalb eine lange Tradition und ist mit vielen Geschichten verbunden. Eine davon kann ein Ehepaar erzählen - nach einem überraschenden Fund in einer Bücherkiste.