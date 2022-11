Einkaufen in Magdeburg Wie Buckauer Händler ihren Kiez beleben

In der aktuellen Krisenlage muss der Einzelhandel wohl mehr denn je auf sich aufmerksam machen, um die Gunst der Kunden zu gewinnen. Händler in Magdeburg-Buckau haben deshalb zum nächtlichen Erlebniseinkauf geladen. So war das „1. Buckauer Late Night Shopping“.