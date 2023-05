Magdeburg - Der Förderverein des Theaters Magdeburg lädt am Dienstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr in das Café Rossini im Opernhaus im Universitätsplatz 9 ein. Wie jedes Jahr stellt die Leitung des Theaters Magdeburg in der ersten Maihälfte die kommende Spielzeit vor. Aber wie entsteht eigentlich genau eine neue Spielzeit? Wie lange im Voraus wird geplant, wer plant was und wie? Und woher kommen die Inspirationen? Wie kann das alles in Einklang mit dem vorhandenen und eventuell wechselnden Personal auf und hinter der Bühne gebracht werden?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.